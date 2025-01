Kézipoggyász: Szenzációs sikert ért el a Netflix akciófilmje

Talán maga a főhős, Taron Egerton sem gondolta volna, hogy ekkora siker lesz a reptéri biztonsági őr és a bombával fenyegetőző terrorista macska-egér játéka, a Kézipoggyász, mely emberek millióit tapasztotta képernyő elé az ünnepek alatt. A karácsonyi klasszikusok sorába nagy eséllyel belépő Netflix-produkció a streaming-szolgáltató legnépszerűbb filmjei közé is beverekedte magát. 2024. december 13-i premierje óta nem kevesebb mint 149 millióan tekintették meg, ezzel pedig az ötödik a legnézettebb alkotás lett a listán. Csak olyan művek előzik meg, mint az idei Golden Globe legcikibb pillanatát okozó Dwayne Johnson neve által fémjelzett Különösen veszélyes bűnözők, Leonardo DiCaprio groteszk katasztrófafilmje, a Ne nézz fel!, illetve Az Adam-projekt vagy a Madarak a dobozban. Az elképesztő sikert és csillogást látva, a film direktorának, Jaume Collet-Serrának (Az árva, Non-Stop) a szeme is felragyogott, és felmerült a második fejezet elkészülte is.

A Kézipoggyász szereposztásának ékkövei: Taron Egerton és a Breaking Badből ismert Dean Norris

(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mi a helyzet a Kézipoggyász folytatásával?

Ahogy az egy ehhez hasonlóan népszerű sikerfilm esetében lenni szokott, itt is rögtön szóba jött a folytatás kérdése. A direktor, Jaume Collet-Serra egy interjúban beszél arról, elkészülhet-e valaha a Kézipoggyász 2.:

Nem tervezzük a folytatást, de ha a közönség szeretne második részt, és kipattan egy jó ötlet szikrája, akkor összehozhatunk majd valamit, ami felér az első rész magasságához. Azonban egyelőre nincs tervben semmi.

Még decemberben a sztori főszereplője, Taron Egerton is beszélt az esetleges folytatásról, és szerinte ugyan a mozi egyszeri sikernek lett szánva, még lehet belőle egy új Die Hard. Az ajtó tehát nyitva áll a második rész előtt, hiszen a számok azt mutatják, hogy a nézőközönség részéről igenis van rá igény, így minden már csak a készítőkön és a Netflixen múlik.