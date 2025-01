Magából kikelve, trágárkodva üzent a gyújtogatás gyanúsítottjának Khloé Kardashian

Napok óta súlyos, megállíthatatlan erdőtűz pusztít Los Angelesben. A kaliforniai erdőtüzek miatt vészhelyzetet hirdetett ki kedden az amerikai állam kormányzója. Nemrég érkezett a hír, hogy őrizetbe vettek egy embert, akit lehetséges gyújtogatóként kezelnek, azoban még folyamatosan nyomoznak az ügyben és bűncselekményként kezelik az esetet. A kaliforniai tűzoltók és hatóságok éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy megfékezzék a hatalmas pusztítással fenyegető lángokat, azonban így is hatalmas a kár, számos ismert ember háza is porig égett, rengeteg lakost evakuáltak a környékről.

Erdőtüzek sűrű füstje borítja be Los Angeles belvárosát 2025. január 8-án

Fotó: MTI/AP/Richard Vogel / MTI/AP/Richard Vogel

A Kardashian család is mélyen együttérez a tűz áldozataival, ezért is adományoztak már 2500 dollár értékű ételt azoknak, akiknek most nincs hova menniük. Úgy tűnik a botrányairól is ismert valóságshow-sztárokat nagyon megviseli a kialakult helyzet, Khloé is folyamatosan figyelemmel követi az ügy alakulását.

Most azoban önmagából kikelve reagált arra a hírre, hogy letartóztattak egy férfit gyújtogatás gyanújával.

Beteg rohadékok! Mi a f**z baj van az emberekkel?!Gyújtogatás?! Legyetek teljes mértékben felelősségre vonva! Micsoda söpredék!

- írta korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben Khloé Kardashian arra a hírre reagálva, hogy a rendőrség elfogott egy harmincas éveiben járó, hajléktalan férfit a Los Angeles-i West Hillsben csütörtökön, azonban még most sem tudni a tűz keletkezésének pontos okát - írja a Daily Mail.