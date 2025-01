Kincsvadászok: különös tárgyakkal tér vissza ma a TV2 műsora - videó

Az előző széria sikere után 2025-ben is értékesnek vagy épp értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat Till Attila műsorvezetésével és a műkereskedő szakma legjobbjaival. Január 6-tól újra a TV2 képernyőjére érkezik a Kincsvadászok című műsor, melyben meglepetésekből és meghökkentő szituációkból most sem lesz hiány.A műtárgy-kereskedő show stábja változatlan, Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett, a jól megszokott 5 fős kereskedő csapat: Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor izgatottan várja, mikkel lepik meg őket a műsorba érkezők.

Ma este indul a Kincsvadászok 2. évada

Fotó: TV2

Ma este indul a Kincsvadászok 2. évada, amely kapcsán a reggeli Mokkában Tilla és a két műtárgyszakértő beszélgetett a műsorvezetőkkel. Többek között arról is szó esett, hogy van, amikor Tilla is beleszeret egy-egy tárgyba, és azért izgul, hogy a kereskedők ne vegyék meg. Kelen Anna és Megyesi Balázs szakértők azt is elmondták, hogy lesznek nagy felismerések és rácsodálkozások ebben a szériában is a gazdára váró tárgyak kapcsán, és szóba került az is, menyire jó a kémia a stábtagok között. Poénkodások, zrikálások most is akadtak bőven a kereskedői csapatban, amin a nézők is nagyon jól fognak majd szórakozni.

Till Attila

Fotó: TV2

Valamiért az emberek azt érzik, hogy itt valamilyen bepillantást kapnak a saját közös múltunkba. Milyen volt Budapest, milyen volt Magyarország régen, milyen családi ereklyéink vannak. Ez szerintem, ezek a közös történetek jól esik az embereknek

- fejtette ki Till Attila.

Till Attila és Megyesi Balázs

Fotó: TV2

Hozzátette, hogy az elmúlt 50 évben többször is volt modernizációs hullám. Szerinte ma már az emberek is kezdik érezni, hogy nemcsak az arany, az ezüst vagy a nagyon értékes régi óra, melyek értéket képviselnek és nem szabad kidobni.

Kincsvadászok január 6-án és 7-én 20:30-tól, január 8-tól pedig a Tények Plusz után minden hétköznap este a TV2-n!