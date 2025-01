Hamarosan visszatér a TV2 sikerműsora - videó

Január 6-tól minden hétköznap este új részekkel jelentkezik a TV2-n a Kincsvadászok című műtárgykereskedő show, amelyben akár több millió forintért is gazdára találhatnak a családi ereklyék.

Tilla a Kincsvadászok két szakértőjével, Kelen Annával és Megyesi Balázzsal

Fotó: TV2 / TV2

Az új epizódokban megjelennek az ismert szereplők: továbbra is Till Attila vezeti a műsort, Kelen Anna és Megyesi Balázs szakértőként lesznek jelen, a kereskedők pedig ugyanúgy dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor lesznek, mint korábban. Ami szintén nem változik, hogy a nézők ezúttal is rengeteg érdekes figurával és történettel találkozhatnak – mutatjuk is az előzetest.

Kik a Kincsvadászok szakértői?

Kelen Anna művészettörténészként szakérti és kutatja a festményeket és kerámiákat családi galériájuk, a Virág Judit Galéria számára – amely huszonöt éve a hazai műtárgykereskedelem meghatározó szereplője. Anna a galéria vezető művészettörténésze és árveréseinek vezetője.

Kelen Anna nevéhez fűződik az abszolút magyar aukciós rekord leütése: 2021 decemberében Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget című festménye 460 millió forintért kelt el.

Kelen Anna számos lappangó magyar festmény és műkincs felderítésében vett részt az elmúlt évek során, ezen művészettörténeti "nyomozások" segítségével több tucat, addig ismeretlen alkotással gyarapodott a magyar festészet története.

Megyesi Balázs műtárgyszakértő, aki főleg hagyatékok becslésével foglalkozik. Galériája vezetése mellett oktat is. Küldetése, hogy bebizonyítsa: műtárgyakkal dolgozni igenis menő.

Kik a Kincsvadászok kereskedői?

Dr. Katona Szandra, a Cogito Art Műtárgygaléria tulajdonosa, igazságügyi műtárgyszakértő, tradicionális, családi vállalkozásként működő, Veszprémhez közeli galériájukat vezeti. Nemcsak kereskedik az igényes, polgári enteriőr elengedhetetlen darabjaival, de azok restaurálását is maguk végzik a perzsaszőnyegektől az antik bútorokig. Eltökélt a múlt értékeinek a megmentésében, célja hogy megmutassa, milyen női kereskedőként létezni egy férfiak uralta szakmában.

Fertőszögi Péter művészettörténész, Magyarország legnagyobb múltú aukciósházának, a BÁV-nak a művészeti igazgatója. A műtárgykereskedelem és az aukciók menedzselése mellett a cég becsüs akadémiáját is ő vezeti. Itthon és külföldön több mint 100 tárlat kurátora, számos művészettörténeti tárgyú könyv, katalógus szerkesztője és több tanulmány szerzője.