Király Viktor: Rosszabb lett minden

Király Viktor egy borzasztóan nehéz éven ment keresztül. Feleségével, Király-Virág Anitával sokáig válságban volt házasságuk, már 2023 nyárán a válásról beszéltek, amikor váratlanul meggondolták magukat és mégis kibékültek. Azóta úgy tűnik, hogy egyre jobban vannak, sőt a zenész újra formába lendült, lefogyott, ugyanis hatalmas súlyfelesleg volt rajta a családi gondok miatt.

Király Viktor a családjával

Fotó: Király Viktor/Instagram

Király Viktor a poklok-poklát élte meg

Király Viktor többször is hangsúlyozta, hogy kilátástalannak érzi az életét és voltak időszakok, mikor kicsit túlzásba vitte a rocksztáréletet, azonban a sok megpróbáltatás ellenére minden rendeződött.

"Új év, új kezdetek! 2024 tele volt megpróbáltatásokkal.

Az év elején úgy éreztem, kilátástalan az utam.

Menekültem a valóság elől, azt hittem, ha homokba dugom a fejem, a problémák majd maguktól megoldódnak. De nem így lett.

Csak rosszabb lett minden, és napról napra mélyebbre kerültem.

Aztán egy buta szerdai napon minden megváltozott bennem. Elkezdtem újra bízni magamban!

Letettem az alkoholt, és pozitív irányba fordítottam az életemet. A változás nem volt könnyű, de megérte: ma már újra látom a fényt, és hiszek magamban.

Legnagyobb ellenfeled mindig is az lesz, aki a tükörből néz vissza rád. De ha én képes voltam rá, nektek is sikerülhet! Tedd meg magadért! Egy kis lépés is hatalmas változást hozhat. Legyen nagyon boldog és sikeres új évetek" - írta az Instagram-oldalán.

Látványos átalakuláson ment át az énekes, aki három hónap alatt szabadult meg 30 kiló fölöslegtől.

"Most már tudom, hogy százszázalékos összefüggés van a test és a lelkiállapot között. Nem véletlenül mondják, hogy ép testben, ép lélek. Ahogy elkezdtem mozogni, egy konkrét cél felé haladni, hirtelen már nem is voltak akkora bajok, mint ahogy korábban gondoltam.

Nagyon sokáig nem tudtam elképzelni, hogy tudok úgy boldogan élni, hogy nincs alkohol az életemben. De ez önámítás volt.

A legtöbb lelki problémám pont az ital által jött. Hál’ Istennek 40 éves fejjel rájöttem, hogy a problémáim amiatt voltak. Lassan egy éve teljesen józan vagyok" - nyilatkozta korábban.