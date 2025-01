Máig retteg betegsége szövődményeitől Király Viktor felesége

Folyamatosan be volt gyulladva a mandulája, és kiderült, hogy egy veszélyes szövődményeket is okozó vírust kapott el Király-Virág Anita. Csókbetegségben szenvedett, és az is felmerült, hogy meg kell műteni.

Király Viktor feleségét tavaly heteken keresztül kínozta egy gyulladás, amellyel orvoshoz fordult. Az orvos azt mondta, tüszős mandulagyulladása van, ám Király-Virág Anita hiába szedett be szinte minden héten új gyógyszert, nem akart múlni a fájdalom. Végül kiderült, hogy mononukleózissal, más néven a csókbetegséggel küzd, amitől nagyon megijedt, ugyanis ez a vírus kezeletlenül veszélyes szövődményeket okozhat. A bejegyzés megtekintése az Instagramon KIRÁLY-VIRÁG ANITA (@anita_virag) által megosztott bejegyzés "Többek között májrepedést is. Szerencsére a vérképemben nem volt egyetlen kimagaslóan rossz érték sem, de még mindig nagyon fáj a torkom, nem tudok nyelni és durva tüneteket produkálok” – mesélte korábban Király-Virág Anita, aki most újra megszólalt a tünetekről. Mi a helyzet a mandulámmal? Képzeljétek el, hogy most stabil, nem fáj, nem szokott begyulladni, nincs vele probléma. Év végén inkább a fülemmel volt probléma, spontán elment a hallásom a bal fülemre, dübörgéssel meg szédüléssel járt, s ez többször előfordult. Pont tegnap kezdtem el ezt a kis dübörgést újra érezni, nem tudom, hogy ennek van-e köze a mandulához, elvileg nincsen, de az az érdekes, hogy amikor bedugul a bal fülem, akkor a bal orrom is, szóval biztos, hogy valami összeköttetésben lehet. A mandulaműtétet, most úgy néz ki, megúsztam, legalábbis eddig minden orvos ezt mondta. Pozitívan állok hozzá, szerintem nem kell kiszedni, de ha igen, akkor valahogy túlélem” – ecsetelte a korábbi betegségéről az Instagram-oldalán.

