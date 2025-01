A királyi család legelképesztőbb eltitkolt betegségei, melyekről senki nem beszél

A királyi családban számtalan súlyos betegség fordult elő, amiről a mai napig nem szívesen beszélnek, vagy eltitkolják őket a nyilvánosság előtt. Az uralkodó egészsége mindig érdekli az embereket, azonban a királyi család úgy vélte, hogy jobb a különböző betegségeket titokban tartani, ugyanis úgy gondolták, hogy jobb nem panaszkodni és és magyarázkodni, amihez sokáig tartották is magukat. Ezért is lepett meg mindenkit, hogy tavaly III. Károly király és Katalin hercegné is közleményben számoltak be arról, hogy rákos betegek, amivel megtörték az évszázados hagyományt.

A királyi család néhány tagja

A királyi család eltitkolt betegségei

V. Györggyel kokain és morfium végzett

V. György 1910 és 1936 között uralkodott, ő volt III. Károly dédunokája. Egészségével mindig is problémája volt, ugyanis sokat dohányzott, emiatt pedig COPD-je volt, nehezen kapott levegőt és sokszor befulladt. A lovas balesete sem segített az állapotán, akkor súlyosan megsérült. 1928 novemberében szepszisben komolyan megbetegedett, tüdőműtétet kellett végrehajtani rajta, így mivel nem tudta ellátni a királyi kötelezettségeit, azt fiára, Eduárdra bízta. Gyakran kötötték oxigénpalackra, állapota pedig egyre csak rosszabbodott. Szívrohamot kapott, majd kómába esett. A királyi család és V. György orvosa úgy döntöttek, hogy könnyítenek a szenvedésén, ezért kokaint és morfiumot adtak be neki nagy mennyiségben, ami miatt az uralkodó meg is halt. A részleteket titkosították és egymás között sem beszéltek róla soha, azonban az orvos naplójából kiderült az igazság.

"11 óra táján nyilvánvalóvá vált, hogy bár a beteg ezt nem tudja, az utolsó szakasz még sok órán át tarthat, kevéssé illeszkedve ahhoz a méltósághoz és nyugalomhoz, amelyet oly gazdagon megérdemelt, és amely azt követelte, hogy ne így távozzon. Órákon át csak a véget várni úgy, hogy az élet valójában már eltávozott, csak kimeríti a szemlélőket, annyira meggyötri őket, hogy már nem tudnak élni a gondolat, a közösség vagy az ima vigaszával sem. Elhatároztam tehát, hogy meghatározom a véget, és a kitágult nyaki vénába én magam fecskendeztem morphia gr. 3/4-et, és nem sokkal később kokain gr. 1-et… Körülbelül ¼ óra múlva – a légzés nyugodtabb, a megjelenés nyugodtabb – a fizikai küzdelem megszűnt" - idézte a naplóban leírtakat a Dívány.hu.