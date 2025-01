Megszólalt nagybátyja halála után Kis Grófo

A 32 éves mulatós énekes, Kis Grófo a közösségi oldalán osztotta meg pár nappal ezelőtt, hogy hatalmas a baj, ugyanis nagybátyja kórházba került, akinek a felépüléséért imádkoztak, sőt a rajongóit is erre kérte. "Sajnos, a mai nap a kedvenc Ferike nagybácsikám kórházba került, és egyelőre mélyaltatásban van, ezért megkérek minden jóérzésű, tiszta szívű, Jézusban járó embert, hogy legyünk egy akaraton és Imádkozzunk Ferike bátyámért, hogy mihamarabb felépüljön, mert ő már Jézus nevében meggyógyult. De fontos, hogy az Úrhoz felmenjenek az Imák" - osztotta meg napokkal ezelőtt.

Kis Grófo és a nagybátyja

Fotó: Facebook

Azonban a férfi életét nem sikerült megmenteni, akire a zenész úgy tekintett, mint második apjára, szoros volt közöttük a kötelék.

"Édesapámé volt a szívem fele, mindenkit megrázott az ő elvesztése.

Próbáltam utána valakire támaszkodni, és Ferike volt az a személy, akire egyfajta apafiguraként tekintettem.

Bármikor fordulhattunk hozzá tanácsért, segítségért, rá tényleg mindenben lehetett számítani. Szoros volt a kapcsolatunk, majdnem mindennap beszéltünk" - mesélte megtörten.

Kis Grófo négy év alatt mindkét apját elvesztette

"Az egész családot nagyon megrázta az elvesztése.

Még éppen, hogy kezdtünk helyrejönni négy évvel ezelőtt történtekből, amikor édesapám elhunyt, most ismét jött az újabb csapás és a gyász.

Ám tudom, hogy erősek vagyunk, az Úr segítségével megtanulunk a hiányával együtt élni, a szívünkbe pedig örökre megőrizzük őt" - hangsúlyozta a Blikknek.

A lappal azt is megosztotta, hogy nagybátyjának voltak alapbetegségei, de ezeket kezelték, és semmilyen előjele nem volt annak, hogy ekkora lenne a baj. Még a kórházba kerülése előtti estén beszéltek, nevetgéltek, viccelődtek, a férfi pedig elmesélte, hogy születésnapi partit szervez a felesége január 4-ei születésnapjára, amire már nem került sor. Másnap maga ment be a sürgősségire, mert nem érezte jól magát, ott rosszul is lett, és azóta mélyaltatásban tartották. A szíve azonban már nem bírta tovább, a férfi meghalt.