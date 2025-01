Furcsa történetet mesélt Kóbor Jánosról a lánya

Kóbor János lánya, Léna elárulta, hogy az első meghatározó élménye az volt, amikor apja koncertjét a színpad mögül, a „backstage-ből” nézte, fel akart menni hozzá. „Akkor gondoltam arra, milyen jó lenne együtt fellépni, de nem támogatta, az első válasza egy nagy ’nem’ volt” – emlékezett.

Kóbor János lánya, Léna

Fotó: Instagram

Az Omega frontembere szerint, jól hangzott az, hogy felmegy a kislánya a színpadra, együtt énekelnek, de ennek ellenére nem rajongott az ötletért. „Mindig hajtogatta, hogy mögöttük nagy munka van. Nem támogatta ezt a törekvést, de aztán elkezdtem énekórákra járni, és egyre inkább látta, hogy az egy elhamarkodott 'nem' volt” – mesélte Kóbor Léna.

Kóbor Léna szerint apja egyáltalán nem énekelt otthon, karácsonykor, december 24-én, a feldíszített fa mellett sem tette meg. „Mindig azt mondta, hogy majd a színpadon. Otthon nem is gyakorolt soha” - tette hozzá.

Elárulta, hogy musicalekben is szerepel az iskola mellett, a két ünnep közt három nap is volt hat fellépése. Emellett Hadas Alfréddal készít klipet, vele már fél éve együtt dolgozik: most van olyan dal, amely Léna stílusához passzol.

„Kitaláltuk, hogy kéne csinálni hozzá egy klipet, ezt decemberben leforgattuk, minden készen van. Én is táncolok benne, rengeteg táncossal vettük fel” - mesélte. Szerinte stílusra leginkább Dua Lipa dalaira hasonlít, szinte már kész a klip, heteken belül fenn lesz a zenei platformokon. Bővebben a Mokkában mesélt a terveiről: