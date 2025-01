Kiderült, miért került kórházba Gianni

Ez úgymond csak egy rutinműtét volt, mikor gyerekként, 14 évesen először műtöttek, akkor még nagyon komoly előkészületek kellettek. Most viszont ez már olyan körülbelül, mint egy fogkő eltávolítás. Persze a jó orvoson is múlik. A bal térdemen ez már a 7. műtét volt, a jobbat 3-szor csinálták, szóval elértem a 10-et. Nagyon büszke is vagyok magamra. Bent sem kellett maradnom. Reggel megműtöttek, természetesen altatásban és délután már mehettem is haza pihenni. De nyilván most egy mankós időszak jön