Így érzi magát Körtvélyessy Zsolt a műtétje után

A Jászai Mari-díjas Érdemes és Kiváló idén lesz 84 éves. Mint ismert, két éve megoperálták, miután a nyakában lévő egyik ér kilencven százalékosan eltömődött, ezzel fennállt a stroke veszélye. Az orvosoknak köszönhetően megmenekült és egy héttel később már haza is térhetett, azonban később ismét kórházba került, katéteres szívmérése volt. Körtvélyessy Zsolt arról számolt be, hogy nagyon zsibbadt három ujja is a bal kezén. Orvoshoz fordult, majd kiderült, hogy alagútszindrómája volt, ez okozta a folyamatos kellemetlen tüneteket, ezért még a nyáron megműtötték őt.

Körtvélyessy Zsolt

Fotó: Körtvélyessy Zsolt/Facebook

"Szerencsére nagyon szépen javul az állapotom! Nyáron voltam Kiskunfélegyházán a rehabilitációs központban.

Azóta járok gyógytornára, amit nagyon hasznosnak érzek, mivel nem szabad pihenni.

Három darabban is játszom, közel tíz éve vagyok Kecskeméten, és úgy érzem: tartozom valahová. Az egész életemet színházban töltöttem, ötvenöt éve vagyok a pályán, és a pályafutásom során több mint száz darabban voltam, de mindig nagy szeretettel bántak velem, és jól fogadtak" - mesélte.

Körtvélyessy Zsolt Budapest és Kecskemét között ingázik, ugyanis utóbbi a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházhoz köti. Habár a kétlaki élet nem mindig egyszerű számára, még sokáig szeretné szórakoztatni a közönséget a színházban.

"Addig szeretnék színházban maradni, amíg örömet okoz, és képes vagyok megtanulni a szöveget.

Van egy visszatérő rémálmom, miszerint elkések, és nem érek be a darab kezdésére vagy elfelejtem a szöveget.

Szerencsére ezt a fajta tragédiát nem éltem át, de van egy olyan történet, ami életem végéig elkísér. A József Attila Színházban játszottam vendégként egy darabban, amelynek Mádi Szabó Gábor volt a főszereplője. Az én karakterem tipikus „anyuka kedvence” volt, imádta az anyukáját.

A sors furcsa játéka, hogy az előadás egyik napján délben halt meg édesanyám, nekem pedig délután el kellett játszanom, hogy anya kedvence vagyok.

Emlékszem, amint lement a függöny, elsírtam magam, mert mindig is anyás voltam, és óriási űrt okozott a hiánya" - osztotta meg a hot! magazinnal.