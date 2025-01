Krausz Gábor megkérte Mikes Anna kezét

Már több mint egy éve talált egymásra a sztárpár a Dancing with the Stars színfalai mögött, azóta is dúl a szerelem kettejük között. Mikes Anna és Krausz Gábor boldogok együtt, a séf pedig a közös nyaralásukon megkérte a táncosnő kezét.

"Hol volt, hol nem volt…. A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben" - olvasható a bejegyzésükben.