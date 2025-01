Hamarosan új szerepben láthatjuk Krausz Gábort

Krausz Gábor élete legjobb évének nevezte 2024-et, hisz mind a magánéletben, mind szakmailag sikeres évet zárt: a Dancing with the Stars megnyerése után az Ázsia Expresszben is a második helyig jutottak Mikes Annával, a műsorban a kapcsolatukat is átértékelték. "Végérvényesen kiderült számunkra, hogy a kapcsolatunk valahol az égben köttetett, és nincs az a feladat, nehézség vagy ármány, ami kettőnk közé állhat" – mondta most Krausz Gábor a Borsnak.

Mikes Anna és Krausz Gábor karácsonyi hangulatban

Fotó: Instagram/Krausz Gábor / Instagram/Krausz Gábor

A séf a lapnak arról is beszélt, hogy évek óta először sikerült úgy zárnia az évet, hogy karácsonyra minden feladatát elvégezte, utána már csak a családdal foglalkozott. Szombaton másfél hétre el is utaztak Mikes Annával a Maldív-szigetekre, 2025-re azonban komoly tervei vannak a munkát tekintve is: hamarosan új szerepben láthatjuk, ha minden összejön.

"Sok minden még nem árulhatok el, de annyit igen, hogy ha hazatérünk, bedurrantjuk az új évet.

Óriási terveink vannak, amiknek az egyik eleme egy saját YouTube-csatorna beindítása.

Persze a gasztronómia adja majd az alapját, de új szintre emeljük a bulit egy elképesztően jó csapattal. Természetesen vannak tévés tervek is, és már az is biztos, hogy új szállodával vagy szállodákkal bővítjük a portfóliót annál a cégnél, ahol dolgozom" – nyilatkozta Krausz Gábor még az elutazásuk előtt.

Véres kád, ferde fa – Mikes Anna és Krausz Gábor karácsonyi emlékei

Krausz Gábor és Mikes Anna karácsony idején ünnepi családi emlékeikről is meséltek: kiderült, hogy a séf öt perc alatt veszi meg a fenyőfát, a táncosnő pedig humoros emlékeket elevenített fel, ferde fáról és fürdőkád szélén agyoncsapott halról mesélt.

"Mindig is az egyik legszebb ünnep volt számomra a karácsony. Melegség tölt el, ha a gyerekkori emlékekre gondolok, de akadt azért humor is benne. Például amikor kicsi voltam, apukám élő halat hozott haza a piacról, amit a kádba tett. Arra azonban nem számítottunk a bátyámmal, hogy agyoncsapja, és mi csak azt látjuk, hogy véres a kád! Aztán ott vannak még a karácsonyfa-állítással járó klasszikus malőrök. Még most is hallom, ahogy anyukám azt kiabálja apámnak, hogy Gyuri, ferde a fa, úristen!... Majd jöttek a kisebb balhék, mindenki összeveszett mindenkivel, de aztán persze gyorsan megbékéltünk" – emlékezett a gyerekkori karácsonyokra Mikes Anna.