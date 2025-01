Veszélyes dolgot művel Kulcsár Edina

Kulcsár Edina és férje, G.w.M 2022 elején vallották be, hogy egymásba szerettek, azonban a dolgokat bonyolította, hogy mindketten párkapcsolatban éltek. Kulcsár Edina hamarosan el is vált Szabó András Csutitól, akitől már két gyereke született, Varga Márk, azaz G.w.M elhagyta gyerekei anyját, Nagy Melanie-t, akitől neki is két gyereke született. Azóta bővült mozaikcsaládjuk, hiszen a sztárpárnak is két közös gyereke van. Így nem meglepő, hogy nagyon elfoglaltak, kevés idejük marad egymásra és a pihenésre is.

G.w.M és Kulcsár Edina házassága elvileg rendben van, azonban az egykori szépségkirálynő nagyon túlterhelt mostanában

Fotó: Instagram/G.w.M / Instagram/G.w.M

Mivel Kulcsár és Varga Márk közös gyerekei még nagyon picik, így az egykori szépségkirálynőnek sokat kell róluk gondoskodni, nem véletlen, hogy már személyi asszisztenst is keresett maga mellé, aki valószínűleg a vállalkozásában segítené őt. A jelek alapján nagyon rá is férne a segítség, ugyanis aggasztó bejegyzést tett közzé egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben, mégpedig azt, hogy szinte alig alszik az utóbbi időben.

Rég volt ilyen! Az alvási célom 5 óra. Még jó, hogy nem vagyok telhetetlen, és ennyivel is megelégszem

- írta a képhez, ami alapján még annak is örül, ha ezt az alvásidőt sikerül teljesítenie. Ez egyébként nagyon veszélyes, hiszen az egészségre nagyon rossz hatással van, ha nem tud éjjel regenerálódni a test, hosszú távon memóriazavarokhoz és visszafordíthatatlan, súlyos betegségekhez is vezethet.

Kulcsár Edina körül egyre több a bonyodalom, nemrég házasságáról is felmerült, hogy a végét járja, ugyanis egyre kevesebbet mutatkoznak együtt rapper férjével. Ők ezt a pletykát igyekeztek megcáfolni, azonban nem sikerült mindenkit meggyőzni azzal, hogy pár közös képet tettek fel a közösségi oldalaikra.

Ezenkívül hatalmas fogyásával is felhívta magára a figyelmet nemrég, hiszen egy szakértő is megszólalt arról, mennyire egészségtelen olyan rövid idő alatt ilyen mértékben fogyni, amit Kulcsár Edina állít. Ő erre is reagált és kikérte magának a kritikát, főleg azt, hogy hazudna az eredményről. Ő azóta is folyamatosan megmutatja a követőinek, épp hol tart a fogyásban, amiért keményen edz.