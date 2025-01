Válságba került Kulcsár Edina és G.w.M házassága

A sztárpár még 2022 elején vallotta be, hogy egymásba szerettek, azonban a dolgokat bonyolította, hogy mindketten párkapcsolatban éltek. Kulcsár Edina hamarosan el is vált Szabó András Csutitól, akitől már két gyereke született, Varga Márk, azaz G.w.M elhagyta gyerekei anyját, Nagy Melanie-t. Azóta már nekik is született két közös gyerekük a házasságukból, viszont egyre kevesebbet mutatkoznak együtt az utóbbi időben és a szokásos szerelmes bejegyzések, fotók is elmaradtak. Ezért sokan arra gyanakszanak, hogy megromlott a házasságuk, egy hozzájuk közel álló informátor ki is tálalt arról, hogy milyen problémáik vannak.

G.w.M és Kulcsár Edina három éve házasok, most válságba kerülhetett a kapcsolatuk

Úgy tudom, még egy fedél alatt élnek, de tény, hogy nincs minden rendben közöttük, néha tapintható a feszültség. Válságba került a kapcsolatuk, nem véletlen, hogy mostanában elmaradnak a közös bejelentkezések

- állította egy neve elhallgatását kérő forrás, aki megerősítette a sztárpárról keringő pletykákat.

A híresztelésekre Kulcsár Edina nem reagált, azonban férje, G.w.M megtette, bár ő is csak elviccelődte a kérdést.

Úgy tudom, még együtt vagyunk, ha csak Edina másképp nem gondolja. Majd megkérdezem őt is erről nemsokára

- mondta a rapper röviden.

A kezdeti lelkesedésük után persze feltűnő, hogy egyre kevesebb idejük jut egymásra, ami gyanakvásra ad okot a követőiknek, hiszen nagyon ragaszkodtak egymáshoz korábban. Azonban most se karácsonykor, sem Kulcsár Edina családi születésnapján nem készült róluk közös fotó, vagy azt nem akarták nyilvánosságra hozni. Valószínűleg a négygyerekes édesanyának is egyre nagyobb fejtörést okoz, hogy négy, olykor hat kiskorúra kell vigyázni, gondoskodni róluk, míg férje fellépésekre jár. Így egyre kevesebb energiája marad arra, hogy férjével közös eseményekre ellátogasson, mint annak baráti születésnapi bulija, ahová nem kísérte el.

Márk egy elég impulzív személyiség, igazi művészlélek, akivel nem könnyű együtt élni, ezt a korábbi párjai is tanúsíthatják.

Edina megtanulta őt kezelni, de hat gyermek - két közös, emellett Edinának és G.w.M.-nek is van két-két csemetéje korábbi kapcsolataikból -, és a mindennapi feladatok, munka mellett bizonyára az ő türelme is véges. Abban biztos vagyok, ha gondjaik is vannak, próbálják azokat megoldani, és nem akarnak azonnal eldobni mindent" - magyarázta a Blikk érdeklődésére egy másik ismerős.