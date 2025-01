Elképesztő fogyásával dicsekszik Kulcsár Edina - kép

Kulcsár korábbi állításai szerint egy hónap alatt sikerült megszabadulnia 9 kiló súlyfeleslegtől, aki ezért nem várt helyről kapott elég durva kritikát. A négygyerekes édesanya ekkor dühösen reagált is az őt ért támadásra, miszerint valótlanul állítja ezeket a tényeket, ami a szakértő szerint nagyon egészségtelen képet fest le másoknak is, akik irreális elvárásokat támaszthatnak az egykori szépségkirálynő sikereire alapozva.

Kulcsár Edina és G.w.M már két közös gyereket is vállaltak

Fotó: Kulcsár Edina/Instagram

Remélem senki nem hiszi el, hogy egy hónap alatt egészséges táplálkozással lehetséges és egészséges dolog kilenc kilót fogyni, főleg szoptató anyaként! Engem ez borzasztóan felháborít”

- írta akkor a táplálkozási szakértő és gasztroblogger, aki szerint nagyon megtévesztő lehet egy ilyen, szerinte nem reális és egészségtelen fogyás kommunikálása a követők felé.

Kulcsár persze felháborodott ezen a kommentáron, hiszen legkisebb gyereke születése óta egyfolytában az alakjával és a fogyásával van elfoglalva, ezért is olyan büszke az általa elért eredményre, amit folyton mutogat a közösségi oldalán.

A rövid véleményem annyi, hogy ide nem kell semmilyen szakértelem. Az is elég, ha a "szakértő" le tudja olvasni a számokat a mérlegről meg a centiről!

- vágott vissza akkor Kulcsár Edina, aki azóta sem hagyta abba a kemény edzést és diétát, és a kritikák ellenére most újra jelentkezett és megmutatta, hol tart most az álomalak elérésében.

Szeretem megmutatni azt is, ami nem feltétlenül insta kompatibilis. A 2 kép között 1 hónap különbség van.

A kezdet néha nehéz, de a folyamatos dicséret, amit a környezetedtől kapsz, mindent feledtet és erőt ad a folytatáshoz!" - kezdte legújabb bejegyzésében Kulcsár Edina, aki október és november végén is lefotózta magát oldalnézetből, és megmutatta, hogyan változott meg a testalkata az edzéstől, amit csinál.

A négygyerekes édesanya hozzáfűzte, hogy azért csinálta ezt a posztot, mert sokan kételkedtek abban, hogy egy hónap alatt is látványos eredményt érhetnek el ezen a módon, ő pedig be akarta bizonyítani, hogy nem lehetetlen. Azt is bevallotta, hogy egy ideje már nem tud fogyni, már nem mozdul a súlya lefelé, azonban kőkeményen megdolgozott ezért, és később is megmutatja majd az eredményeit.