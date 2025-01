Keanu Reevesszel és egy elképesztő reklámfogással folytatódott napjaink egyik legjobb sorozata

Január 16-án elindult a Severance, a Különválás 2. évada, amelyet a 2022-es első szezon óta valószínűleg türelmetlenül várt minden rajongó, hisz a disztópikus sci-fi egyedülálló hangulatot teremtett, ráadásul az első etap végére a szereplők még épp csak kezdték megfejteni, hogy mi történik velük.

Az ismert szereplőkkel indult a Különválás 2. évada

Fotó: Apple TV+ / Apple TV+

A disztópikus sorozatok legjobbja: elrajtolt a Különválás 2. évada

A sorozat alapsztorija egy viszonylag egyszerű, de annál zseniálisabb ötleten alapul: mi lenne, ha teljesen külön tudnánk választani a munkánkat és a magánéletünket, az irodai és az otthoni énünket? A Lumon Industries dolgozói egy forradalmi eljárásnak köszönhetően pontosan így élik az életüket: amint elhagyják az irodaház parkolóját, már azt sem tudják megmondani, hogy mi a munkájuk, kik a kollégáik, a munkahelyükön pedig arról nem tudnak, hogy hol laknak, van-e családjuk.

Adam Scott a Különválás plakátján

Fotó: Apple TV+ / Apple TV+

A tehermentesítést, a fókuszálás megkönnyítését célzó eljárás természetesen nem működik tökéletesen, a dolgozók előbb-utóbb mind kíváncsiak lesznek arra, hogy kik ők valójában – kutakodásuk pedig beláthatatlan következményekkel jár, ahogy egyre mélyebbre ássák magukat nemcsak a saját életükben, de abban is, hogy vajon mi volt a cég valódi célja az eljárással.

Itt a Különválás 2. évada: pozitív kritikák és Keanu Reeves-cameo az első részben

A Különválás folytatása a hollywoodi írók és színészek sztrájkja miatt is sokat csúszott, a rajongók több mint két és fél évet vártak az újabb epizódokra – az első kritikák és nézői visszajelzések szerint azonban nagyon is megérte.

Az Emmy-díjas sorozat összességében 10-ből 8,7 ponton áll az IMDb oldalán, a második évad nyitányát pedig átlagosan 8,3 pontra értékelték eddig – miközben a Rotten Tomatoes oldalán a második szezon 98%-os, illetve 79%-os eredményt ért el a krtikusok, illetve a nézők visszajelzései alapján.

A második évad első részében egyébként Keanu Reeves is közreműködött, de ne csodálkozzon, ha nem szúrta ki, hiszen csak a hangját kölcsönözte a produkcióhoz. Közben a főszereplők egy része – Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, Zach Cherry és Tramell Tillman – egy látványos reklámfogás keretében jelent meg a világ egyik legnagyobb vasúti pályaudvarán, a New York-i Grand Central Terminalon, ahol egy üvegkalitkában végezték a munkájukat a Különválásból ismert irodai díszletben. Az őket fotózó, filmező tömegben Ben Stiller producer is feltűnt, nézze meg!