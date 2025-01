Visszatér a színpadra a házi őrizetben lévő Lagzi Lajcsi

Március 14-én a Magyar Zene Házában várhatóan Lagzi Lajcsi is megjelenik a Duckshell koncertjén, hosszú idő óta ez lesz az első fellépése. A zenész a börtönből már kiszabadult ugyan, de jelenleg is házi őrizetben van, a Blikk azonban úgy tudja, a hatóságok már beleegyeztek a budapesti szereplésébe.

Lagzi Lajcsit korábban a Dancing with the Starsban nem engedték versenyezni, hiába gyakorolt Südi Iringóval, a mostani felkérésre azonban így is egyből igent mondott. Állítólag pénzt sem kér a vendégjátékért, noha a Duckshellt egyébként alig ismerte korábban – azonnal látott viszont fantáziát a közös munkában, még ha az együttes nem is kimondottan mulatós zenét játszik.

A Duckshell népszerű száma: