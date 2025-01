Leégett A pletykafészek sztárjának milliárdokat érő villája - képek

Mint ismert, négy nagyobb tűz tombol Los Angelesben: Pacific Palisades, Sylmar, Altadena/Pasadena és a Sepulveda Basin térségében. Ezek közül a legnagyobb az úgynevezett Eaton-tűz, amely eddig 4 300 hektárnyi területet emésztett fel a tűzoltóság információi alapján. A palisadesi tűz 1 175 hektárnyi területet perzselt fel, és kedd éjszakára egy újabb, ötödik tűz is keletkezett Riverside környékén, bár ezt szerencsére nagyjából sikerült megfékezni. Emellett egy hatodik tűzről is érkeztek jelentések Venturából.

Leighton Meester és Adam Brody

Fotó: Instagram.com/itsmeleighton/

A kaliforniai tűzoltók és hatóságok éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy megfékezzék a hatalmas pusztítással fenyegető lángokat. A Los Angeles-i tűzvész rendkívüli próbatétel elé állítja a mentőcsapatokat, miközben az extrém száraz időjárás és a hurrikán erejű szelek is nehezítik a munkájukat.

Leighton Meester és Adam Brody leégett háza szívszorító látványt nyújt

Több ember is elveszítette otthonát a tragédia következtében. Ezek táborát erősíti A pletykafészek sztárja, Leighton Meester és A narancsvidék sorozatból is ismert Adam Brody. A házaspár Los Angeles-i otthona is teljesen leégett a Malibutól keletre található Palisades városnegyedben. A hatalmas tűz miatt a hatóságok evakuálták az ott élőket, közöttük a színész párost is, akiknek a 2,4 milliárd forintos hatalmas ingatlanuk porrá égett.

A leégett otthonukról fotók is készültek, melyeket a Page Six tett közzé.

Fotó: AFP

Fotó: AFP

Fotó: AFP

Fotó: AFP

Meester és Brody még pár nappal ezelőtt még boldogan pózoltak a Golden Globe-díjátadón és még álmukban sem gondolták volna, hogy hamarosan otthonuk sem lesz.

A tűzvész következtében eddig öt ember vesztette életét.

Leighton Meester és Adam Brody a Csípem a családod! című film forgatásán ismerkedtek meg. A pár 2013 novemberében eljegyezte egymást, majd 2014 februárjában összeházasodtak. 2015 májusában arról számoltak be, hogy Leighton első gyermekével várandós. 2015 augusztusában Leighton életet adott első gyermekének, akit Arlo Daynek neveztek el. Második gyerekük, egy kisfiú 2020-ban jött a világra.