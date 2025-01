Meghalt Leslie Charleson – a hírről Frank Valentini számolt be, aki a hosszú ideje futó szappanopera egyik vezető producere. Valentini arról írt, hogy Leslie Charleson karaktere volt a Quartermaine család szíve a sorozatban, a teljes stáb nagyon szerette. A halál okát nem említették, a színésznő 79 éves volt.

Leslie Charleson

Fotó: IMDb

1965-ben volt az első tévés szerepe, az A Flame in the Wind című szériában. A nagy dobása a General Hospital volt, 2079 részben szerepelt. Az IMDb szerint összesen 44 filmes vagy tévés produkcióban volt látható, 27 epizódban szerepelt a Port Charles-ban, de egy Jóbarátok-epizódban is felbukkant. Játszott a Kung Fu sorozatban, a San Francisco utcáin-ban is.