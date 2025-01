Egyre súlyosabb a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő fiatal színésznő állapota - képek

A 28 éves sztár tavaly januárban vallotta be, hogy ugyanazzal a betegséggel küzd, mint Will Smith felesége, Jada Pinkett Smith, ráadásul még depressziós epizódjai is vannak. Lili Reinhart egy évvel ezelőtt tett közzé egy videót, melyben közölte, hogy alopeciát diagnosztizáltak nála, amit vörösfény-terápiával próbálnak szinten tartani, mert állítólag segíti a hajnövekedést. Az alopecia egy olyan ritka autoimmun betegség, melynek következtében foltokban kezd hullani a haj és további betegségek kockázatával is együtt jár. Talán épp emiatt van egyre rosszabbul a fiatal színésznő, akinek azóta még súlyosabbá vált az állapota.

Lili Reinhart A Wall Street pillangói című filmben Jennifer Lopez, Keke Palmer, and Constance Wu társaságában

Fotó: Barbara Nitke / Hustlers/Motion Picture Artwork © 2019 STX Financing, LLC. All Rights Reserved.

Lili Reinhart most egy részletes bejegyzést tett közzé arról, hogyan járt tavaly orvosról orvosra, még Németországban is járt azért, hátha tudnak rajta segíteni. A bejegyzésben olyan képeket és szöveges üzeneteket is mutatott, amelyek a legjobban jellemezték számára ezt az időszakot. A színésznő elmondása szerint IC-t, azaz hólyagfájdalom szindrómát diagnosztizáltak nála, amitől olyan fájdalmai voltak, hogy sokszor a házat sem tudta elhagyni. Ráadásul még egy eddig diagnosztizálatlan autoimmun betegséggel is küszködik, ami a folytonos gyulladásos állapotot váltja ki nála.

A színésznő a bejegyzéssel szeretné felhívni azok figyelmét, akik szintén fájdalmakkal küzdenek arra, hogy ne hagyják, hogy az orvosok vagy bárki lekicsinyelje a problémáikat, és addig kutassanak, míg valaki nem tud segíteni a megoldásban. Elsősorban ez a célja azzal, hogy megosztja a történetét, hiszen ő is nagymamája történetéből tanulta meg, hogy ki kell állni magáért és az egészségért is küzdeni kell, míg nem lesz túl késő.

Fontosnak érzem, hogy bepillantást engedjek nektek abba, milyen volt számomra a tavalyi év, amikor az egészségügyi problémáimmal foglalkoztam. Nagyon hálás vagyok a Self magazinnak és Julia Sullivan-nak, hogy teret adtak nekem arra, hogy megosszam, min mentem keresztül. A hólyagfájdalom szindróma diagnózisa, miközben egyidejűleg válaszokat kerestem egy rejtélyes autoimmunitással/gyulladásos betegséggel kapcsolatban is, a 2024-et életem legnehezebb évévé tette. Az inspirált arra, hogy erről beszéljek, hogy a nagymamámat hónapokig figyelmen kívül hagyták az orvosok, akkor is, amikor a rák egyértelmű tüneteit mutatta, és csak a saját ereje és az önmagáért való küzdelme után vettek tőle vért, amivel sikerült diagnosztizálni. De addigra a rák már szétterjedt. A legfontosabb dolog, amit ebből a tapasztalatból magammal viszek az az, hogy feltétlenül ki kell állni a saját egészségünkért. Ne hagyd, hogy az orvos elbizonytalanítson, vagy lekicsinyelje a fájdalmadat. Remélem, hogy a férfiak és nők is a válaszokért küzdenek majd, ha egy kicsit is szükségét érzik az én tapasztalataim alapján" - írta bejegyzésében Lili Reinhart.