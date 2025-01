Durván kritizálják Lilut megújult külseje miatt - kép

Lilu, azaz Kovalcsik Ildikó még egyetemi hallgató volt, amikor műsorvezető lett az egykori Z+, később VIVA televízión. Azóta is műsorvezetőként tevékenykedik, elsősorban az RTL csatornán, azonban leginkább saját vállalkozására koncentrál, ahol sminkes és szépségápolási témákkal foglalkozik. Sokan kritizálták már emiatt is, miért ad tanácsokat, hiszen nem ez a szakmája, ő viszont nem hagyott fel vele, és időről időre hazai sztárokkal is készít interjút az ő szépségápolási szokásaikról.

Durván támadják Lilut a megújult külseje miatt, de más miatt is dühösek rá a követői

Fotó: Red Lemon

Most újra visszatért a tévéképernyőre, azonban megújult külsejével sokkolta a nézőket, akik egyáltalán nem kímélték őt, durva kritikákat kapott, holott csak a hajszínét változtatta meg a jól megszokott szőkéről egy világos vörös hajszínre.

Hú, Lilu így kiszúrni magaddal! Öregít, nem kicsit, hanem baromira nagyon ez a vörös hajszín, mennyi vagy, 60? Az arcoddal mit csináltál? Botox?

Mert borzasztó, fel van puffadva, mintha alkesz lennél... Direkt megcsúnyítani a saját arcot... Hát,mit mondjak.... Ennyire azért ne utáld magad! Tegnap a Cápákban olyan voltál, mint egy 60 éves mamóka! Legyél szőke újra, mert neked az áll jól. A vörös alapjáraton öregít, főleg 60 felé!" - írta egy követője Lilu egyik új fotója alá, aki úgy gondolja, a tévében még rosszabbul fest az új hajszínével, azonban nemcsak a hajszínt jegyezte meg, úgy gondolja, az arcával is történt valami szokatlan.

Engem az arca jobban zavar... Nagyon elcsúnyította magát

- írta valaki más egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban, ahol amiatt is haragszanak a műsorvezetőre, mert félrevezeti a követőit a szépészeti tanácsokkal, miközben tagadja, hogy plasztikai beavatkozásai lettek volna.

Én viszont pálcát török felette, mert az egész bizniszét a bőrápolásra építette. És azt hazudja az embereknek, hogy a bőrápolásban rejlik a megoldás és attól fogsz jól kinézni. Közben pedig kezd úgy kinézni, mint egy szörnyszülött.

Közben pedig annyira arrogáns, és olyan hülyének nézi az embereket, hogy azt hiszi, hogy az emberek bekajálják ezt a bőrápolásos maszlagot, miközben lassan olyan a feje, mint a macskanőnek a sok plasztikától..." - írta dühösen és csalódottan egy másik hozzászóló.