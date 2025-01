Felesége buktatta le a Stranger Things hűtlen sztárját

Mint írtuk, négy év után válik a popsztár Lily Allen és a Stranger Thingsből ismert férje, David Harbour, azt azonban eddig nem lehetett tudni, hogy mi állt a döntésük hátterében.

Egy informátor most elárulta: David Harbour társkereső oldalon próbálkozott, valószínűleg többször is megcsalta a feleségét. A Daily Mailnek nyilatkozó forrás szerint Lily Allen komoly nyomozásba kezdett, hogy lebuktassa a férjét: ő is regisztrált az oldalon, és úgy tett, mintha nőkkel ismerkedne, a kínálatot pedig összevetette azokkal a nőkkel, akiket David Harbour az Instagramon követett.

Hozzá kell tenni, hogy a viszonylag kevés taggal rendelkező, exkluzív társkereső oldalról, a Rayáról volt szó, amelyet hírességek és magas rangú emberek használnak, hogy a saját köreikben ismerkedjenek. Annak idején egyébként Lily Allen és David Harbour is az oldalon jöttek össze, de utána elvileg mindketten törölték a fiókjukat.

A most nyilatkozó forrás szerint Lily Allen a házassága során rá sem nézett más férfira, így teljesen összetört, amikor kiderült, hogy a férje mással vagy másokkal is találkozgatott. A karácsonyt már külön töltötték, az énekesnő Kenyába utazott egyedül.

Lily Allen az utóbbi időben egyébként sem volt jó formában, rengeteget fogyott és mentális problémáiról, étkezési zavarairól is vallott. Legutóbb pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy OnlyFans-oldalt is indított, amivel állítása szerint jobban keres, mint a zenéi után járó jogdíjakkal. "Képzeld el, hogy művész vagy, és havonta majdnem 8 millió hallgatód van a Spotifyon, mégis többet keresel azzal, hogy 1000 ember feliratkozik a lábadról készült fotókra" – írta októberben.

Az énekesnő FTSE500 felhasználónév alatt indította el saját pornóoldalát, ahol nem a megszokott tartalmakat kínálja több mint 10 dollárért havonta, hanem kizárólag a lábairól és lábujjairól készült képeket oszt meg az előfizetőkkel. Döntését azzal indokolta, hogy egy lábfétises oldal, a WikiFet ötcsillagos értékelést adott a lábaira – ekkor fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy OnlyFansen árulja a lábfotóit jó pénzért cserébe.