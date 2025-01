Komoly betegséggel küzd Liptai Claudia - videó

Liptai Claudia újabb súlyos betegségéről számolt be az Instagram-oldalán. Bár ő maga is bevallotta, nem szokott ilyen jellegű videót megosztani, inkább vidám dolgokról szeret beszélni, de most nem tudta magában tartani az érzéseit. A műsorvezető és színésznő már tavaly szeptember közepén is kórházba került, miközben a Sztárban Sztár All Starsban is zsűrizett, és jó ideig kérdéses is volt, hogy vissza tud-e térni a feladatához, hiszen övsömörrel diagnosztizálták.

Bár szörnyű kínokat élt át Liptai Claudia, kórházba is került, mégsem adta fel a részvételt a Sztárban sztár All Starsban

Fotó: TV2

Liptai Claudia két hónap után jelentette be, hogy jobban van és visszatért színházi feladataihoz is. Azóta egyáltalán nem beszélt az egészségügyi állapotáról ezidáig. Most bevallotta, hogy nagyon megviseli az, hogy betegen is kénytelen teljesíteni a feladatait, hiszen a színházi élet ezt követeli meg tőle.

Amikor szeptemberben kórházba kerültem, komoly lelkiismereti problémával küzdöttem, úgy, hogy feküdtem a kórházi ágyon. Ilyen a mi szakmánk. Hazugság, amikor valaki azt mondja, tudtad előre. Dehogy tudtam!

Egyáltalán nem tudtam. 16-17 évesen fogalmam sem volt. Ez szép lassan beleivódik az emberbe, és rájön, hogy itt nincs helye betegségnek, itt nincs olyan, hogy az embernek rossz kedve van, vagy történt vele valami” - kezdte a videójában Liptai, aki most már nem övsömörrel, hanem egy másik komoly problémával küzd, de ezek ellenére úgy érzi, kénytelen színpadra állni.

Négy napja küzdök egy nagyon komoly gyomorvírussal, ami tudom, hogy sokakat érint. Akit érint, fogja magát, majd betegállományba vonul.

Én nem tehetem meg, mert a nézők nagy része megértő, de akkor is vannak olyanok, akik azt gondolják, megvették ezt a jegyet, és nekik jár este ez az előadás. Valahogy mindig igaz lesz Örkény egypercese, hogy a színész délután meghalt, de az előadást rendben lejátszotta. Magam sem tudom néha, honnan vesszük az energiát. Egyszerűen az adrenalin arra visz, hogy a legjobbat mutassam magamból” - mondta kissé elkeseredetten a színész-műsorvezető, aki a Hölgyválasz című előadás negyedik blokkjára készül betegsége ellenére is.