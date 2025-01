Titokzatos nő tűnt fel L.L. Junior mellett

L.L. Junior és Dárdai Blanka valószínűleg végleg szakítottak, már nem is követik egymást a közösségi médiában, a közös képeik is eltűntek. Dárdai Blanka a minap egy érzelmes bejegyzésben vallott, miközben L.L. Junior a Dominikai Köztársaságban bulizik, szórja a pénzt és a nyaralós posztokat.

A rapper egy Instagram-sztorijában egy szőke nővel is látható, aki bizonyára nem egy közös képért odatévedt magyar rajongó – miután L.L. Junior követi is a profilját, ráadásul a fotót is ő maga készítette:

L.L. Junior fotója

Fotó: Instagram/L.L. Junior

Nem egyedül nyaral L.L. Junior

Persze ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy L.L. Junior új barátnőjéről van szó, hisz a rapper egyébként nagyobb társasággal nyaral, mint az a korábbi bejegyzéseiből kiderült. "Egy női név, amiért mindnyájan odavagyunk, és sosem csalnánk meg… Dominika" – írta például egy képhez, amelyen többek között KKevin is feltűnt, miközben egy másik bejegyzésben Curtis bukkant fel.