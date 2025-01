Kiderült, mennyit költ egy hónapban L.L. Junior

L.L. Junior egy Instagram-sztoriban mutatott meg egy banki statisztikát, amelyből kiderült, hogy az év első két hetében máris elköltött majdnem 2,3 millió forintot. „Ezt is csökkentenem kell. De nem tudom. Hova vigyem? A sírba? Hell nooo! És még csak január” – írta a bejegyzéséhez. Nézze meg!

Rengeteg pénzt költ L.L. Junior

Fotó: Instagram/L.L. Junior / Instagram/L.L. Junior

Más posztjaiból az is kiderült, hogy a rapper épp a Dominikai Köztársaságban tartózkodik, valószínű, hogy a nyaralás is megdobta most a költségeit. Az általa megosztott képernyőfotón látható ugyan az átlagos havi költés is, ami több mint öt és fél millió forint – nem tudni azonban, hogy ezt pontosan milyen adatokból, milyen időszakra számolta ki a rendszer, az is lehet, hogy csak januárra kalkulált ennyivel az eddigi költések alapján.

L.L. Junior hihetetlen luxusban él

L.L. Junior ezzel együtt korábban sem tagadta, hogy szereti a fényűző életet, nemrég például tíz- és húszezresekkel teli fiókján akadhatott meg a követői szeme egy videóban. Ujjlenyomatos széffel, hűtővel, Apple TV-vel, elektromos függönyökkel, kristálypohárkészlettel és masszázsülésekkel felszerelt luxusautóját 40 millió forintért adta el 2024-ben, de közben vásárolt egy hasonló kategóriájú limuzint, amivel szintén eldicsekedett a közösségi médiában.

A rapper korábban az otthonát is megmutatta, azt azonban nem lehet tudni, hogy a törökbálinti házát (ahol még Körtvélyessy Kingával éltek együtt) végül sikerült-e eladnia. A válás során komoly pénzekről vitatkoztak, így L.L. Junior 2021-ben még 280 millió forintért árulta a házukat – csak később engedett az árból, de aztán már nem nyilatkozott az ingatlan sorsáról.

„Törökbálint egyik közkedvelt csendes utcájában, 546 négyzetméteres örök panorámás telekre épült, 3 szintes, 8 szobás, 240 négyzetméteres luxus családi otthon, medencével, dupla garázzsal eladó” – állt a korábbi hirdetésben, amelyből az is kiderült, hogy L.L. Junior olyan extrákkal is felszerelte a házat, mint a térfigyelő kamerák, az okosotthon-rendszer, a medence vagy a borospince.