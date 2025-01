A TV2 sztárjának is menekülnie kellett a kaliforniai tűzvész miatt

Budavári elmondta, hogy jelenleg ottani barátaival Palm Springsbe menekültek hirtelen, és szerencséje, hogy őt is magukkal tudták vinni, ugyanis neki jelenleg nincs saját autója. Az értékeit gyorsan összepakolta és el is tudta magával vinni, de így is nagyon izgul amiatt, hogy leég-e az otthona, lesz-e hová hazatérni, ha vége a tűzvésznek.

A fiatal modell-műsorvezető szerint nem ritka, hogy Los Angelest és környékét tűz sújtja, de ez most minden eddiginél nagyobb és veszélyesebb, hiszen nagy szárazság volt a tavalyi évben, ezért gyorsabban terjednek a lángok.

Nagyon világvége-hangulat van. Ráadásul a nagy füst elárnyékolja a napot, ezért nagyon apokalipszis érzése is van az embernek... Egyrészt az is borzalmas, hogy többen meghaltak a tűzben, másrészt meg rengeteg embernek porig égett a háza. Szinte mindent befolyásol, mivel rengeteg részét lezárták a városnak, és egy nagy terület teljesen le is égett.

Nem is tudom, hogy ezeket mikor tudják majd helyreállítani. Most azon dolgoznak a tűzoltók, hogy elállítsák a tüzet, de ahhoz az kellene, hogy a szél elálljon egy kicsit, de még mindig nagyon nagy szelek vannak. Ha elállna, akkor nehezebben terjedne tovább a tűz. Ameddig pedig nem tudják megállítani a tüzet, addig azon nem is gondolkoznak, hogy hogyan indítsák újra az életet. Ráadásul nyilván nem az lesz, hogy egyik napról a másikra újra építenek mindent, hanem ez azért itt most egy hosszabb folyamat lesz" - zárta gondolatai a Blikknek Budavári Fülöp.