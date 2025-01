A Los Angeles-i tűzvész miatt újabb nehéz döntést hoztak az Oscar-gáláról

Már egy hete pusztít Kaliforniában az eddig megfékezhetetlennek tűnő tűzvész, mely a szokatlan szárazságnak és az erős szélnek is a következménye, és emiatt is terjed elképesztő gyorsasággal. Az elmúlt napokban egyre több halálos áldozatot is követel a még sosem látott mértékű erdőtűz, melyben már rengeteg civil és ismert sztár is elvesztette az otthonát, értékeit, a károk hatalmasak és még mindig nem tudni, mikor tudják megfékezni a lángokat.

Los Angeles-i tűzvész: az erdőtűzben megsemmisült autó roncsa mellett mellett egy sértetlen autó a kaliforniai Altadenában

Fotó: MTI / MTI

Hamarosan aktuális lenne az idei Oscar-gála is, melyen a tavalyi év legjobb szakmai teljesítményeit ünnepelnék és jutalmaznák, azonban már múlt héten bejelentették, hogy a Los Angeles-i tűzvész miatt elhalasztják azt, így az eddigi időpont január 19. volt, azaz két nappal később, mint az eredeti. A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia szavazásra jogosult csaknem tízezer tagja január 8-tól szavazhat hivatalosan a kategória jelöltjeire, ez a szavazás eredeti tervek szerint január 12-én zárult volna le, majd 17-én jelentették volna be a jelöltek névsorát, a bejelentést pedig 19-én tették volna meg.

Mivel nem javult a helyzet, ezért újabb döntést hoztak, és arra jutottak, hogy még tovább halasztják a szavazást és a jelöltek bejelentését is, így az új dátumok szerint 17-ig szavazhatnak a jogosultak, a jelölteteket végül január 23-án jelentik be hivatalosan, de virtuális módon, így a hagyományos fogadás is elmarad. A 97. Oscar-gála dátuma továbbra sem változott, így arra 2025. március 2-án kerül sor - írja a CBS News.

Mindannyiunkat lesújtottak a tüzek hatásai és a közösségünkben oly sokakat értek mély veszteségek. Az Akadémia mindig is egyesítő erő volt a filmiparon belül, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a nehézségekkel szemben is összefogjunk...

A Los Angeles térségében még mindig aktív tüzek miatt szükségesnek érezzük, hogy meghosszabbítsuk a szavazási időszakot, és áthelyezzük a jelölések bejelentésének időpontját, hogy tagjainknak több időt biztosítsunk”- mondta Bill Kramer, az Akadémia vezérigazgatója és Janet Yang elnök közös nyilatkozatában.