Különleges luxusrepülőről jelentkeztek be Rácz Jenőék

"Félúton vagyunk, már “csak” 12 óra és megérkezünk" - írta Rácz Jenő az új Instagram-bejegyzésében, melyben több fotót is megosztott a luxusrepülőről, amellyel utaztak a feleségével. Pár napja értek haza a Maldív-szigetekről, de már megint összepakoltak és útnak indultak, és mivel nagyon titkoznak, az oldalukon csak a találgatás megy a követők részéről, hogy vajon hol landolhattak.

Emirates first class. Miért nem mentem én is chefnek?!

- kérdezte egy követő.

Az egyik hozzászóló már azt is megtippelte, hogy szerinte most hova utazott a sztárpár: "Szerintem az Australian Open-re mentek! Érezzétek jól magatokat!! Oda én is mennék."