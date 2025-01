Eljegyezhették a 66 éves Madonnát

Madonna az Instagramon mutatta meg, hogy miként telt a szilvesztere, a követői pedig egyből észrevették, hogy a bal gyűrűsujján egy korábban nem látott gyémántgyűrűt viselt – aminek nyomán természetesen meg is indult a találgatás, hogy talán eljegyezte a 28 éves jamaikai focista, Akeem Morris, akivel alig fél éve vannak együtt.

Madonna és a gyűrűje, mellette Akeem Morris

Fotó: Instagram/Madonna

Madonna a bejegyzésében közzétette ráadásul a fenti fotót is, amelyen mintha direkt a kamerának mutatná a gyűrűjét, miközben Akeem Morris is mellette mosolyog.

Az énekesnő ettől függetlenül a posztja hosszú kísérőszövegben egy szóval sem említette, hogy meglett volna az eljegyzés – helyette Louise Bourgeois tokiói kiállítása kapcsán elmélkedett arról, hogy anyának és művésznek lenni egyaránt öröm és szenvedés, de el sem tudná képzelni, hogy másként éljen. Nézze meg a bejegyzését!

Madonna a 66. születésnapját már Akeem Morisszal ünnepelte

Madonnánál régebben sem volt szokatlan, hogy nála jóval fiatalabb férfiakkal járt: korábbi barátja, Josh Popper bokszoló például 35 évvel volt fiatalabb nála, Akeem Morrisszal pedig még nagyobb köztük a korkülönbség.

Az énekesnő az Instagramon augusztus elején tett közzé magáról több (fél)meztelen képet, amelyek egyikén már a mostani barátja is feltűnt – akkor azonban még a külföldi lapok sem tudták, hogy kiről van szó.

Az apai részről olasz származású Madonna aztán augusztus 16-án a 66. születésnapját is Akeem Morrisszal ünnepelte Olaszországban. Portofinóban készült róluk pár lesifotó, majd történelmi helyszínen, a pompeii amfiteátrumban tűntek fel együtt – Madonna ugyanis kibérelte a több mint kétezer éves Teatro Grandét, ott tartotta a buliját, amely egy közeli jachton folytatódott.

Beteg volt, be is perelték

Madonna 2023-ban még életveszélyes betegséggel küzdött, majd a Celebration nevű turnéján be is perelték, de így is rengetegen voltak kíváncsiak rá: 2024 májusában például a becslések szerint 1,6 millió nézőnek adott ingyenes koncertet Rio de Janeiróban. Madonna az egyetlen nő, akinek a közelmúltban hat olyan turnéja is volt, amelyek egyenként 100 millió dollár bevételt hoztak a pénztáraknál – amivel az énekesnő olyan világsztárokhoz csatlakozott, mint a Rolling Stones, Bruce Springsteen, a U2 vagy az Eagles.