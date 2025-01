Az év végét a magyar sztárok is megünnepelték, ugyanis többen is sikeresen zárták az óévet. A magyar sztárok most sem hazudtolták meg magukat és megadták a módját az ünneplésnek. Van, aki külföldről, más otthonról, míg többen is különleges helyszínről osztottak meg képeket a közösségi oldalon.

Néhány hazai sztár idén nemcsak karácsonykor, de szilveszterkor is megmutatta, hogy hogyan ünnepel. Van, aki a családjával, míg más a barátokkal búcsúzott az óévtől és koccintott az újévre. A magyar sztárok közül Tuvic Aleksandraóévkor is bikiniben mutogatta magát

Fotó: Instagram.com/miss.tuvic/ A magyar sztárok szilveszterkor sem unatkoztak Ördög Nóra a családjával Costa Ricán szilveszterezett: Ördög Nóra a családjával

Fotó: Ördög Nóra/Instagram Szabó Zsófi mindenkit meglepett, zongorázott: A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szabo Zsofi (@szabozsofi) által megosztott bejegyzés A Mokka műsorvezetői: A Mokka műsorvezetői

Fotó: Szaó Zsófi/Instagram Lékai-Kiss Ramóna és családja viccesre vette a figurát: Lékai-Kiss Ramóna a családjával

Fotó: Lékai-Kiss Ramóna/Instagram Még több képért lapozzon tovább!

