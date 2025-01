Titkos üzenetet hagyott Matthew Perry Lisa Kudrownak

Mint korábban mi is írtuk, tragikus körülmények között, 2023 októberében halt meg Matthew Perry, aki a Jóbarátok sorozat Chandler Bingjeként vált ismertté. A színész 54 éves korában halt meg, a vizsgálatok alapján ketamin akut hatásai okozták a halálát. Kollégái és családja is teljesen összetörtek a történtek után, Matt LeBlanc azóta sem tudta feldolgozni Perry elvesztését, ő is nagyon rossz állapotba került azóta, súlyos depresszióba esett.

Matthew Perry titkos üzenetet hagyott Lisa Kudrow-nak a Jóbarátok ikonikus sütis dobozában. A színésznő csak nemrég találta meg a feljegyzést

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/© Warner/Warner

Most Lisa Kudrow, a sorozat Phoebe-je mesélt néhai barátjáról egy kedves történetet, hiszen nemcsak a történetben, hanem valójában is igazi mókamester volt, aki mindig mosolyt csalt az arcukra.

Matthew Perry a szóban forgó üzenetet egy sütisdobozos kellékbe helyezte el a színésznő számára, amelyet a sikeres tévésorozat forgatásáról vitt el magával.

Matthew adta nekem az utolsó epizódunk végén... Nemrég találtam meg benne azt a cetlit, amit nekem szánt.

Nem bontottam ki, és nem néztem bele. De igen, tudom, hogy ő volt. Volt benne egy cetli, és én teljesen megfeledkeztem róla" - magyarázta Drew Barrymore-nak Lisa Kudrow, aki a színész halála után egy évvel bukkant rá az üzenetre. Bár a színésznő nem osztotta meg a nyilvánossággal, hogy mit üzent neki néhai kollégája, de sejtelmesen annyit mondott, hogy "az időzítés a legfontosabb". Nem fejtette ki, hogy ezzel mire akart utalni, de valószínűleg várja a megfelelő alkalmat arra, hogy megossza a nyilvánossággal a teljes történetet - írja a usweekly.com.