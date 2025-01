Szívszorító: Matthew Perry háza borzalmas állapotban van a Los Angeles-i tűzvész után - videó

Mint ismert, még ősszel eladták Matthew Perry házát, ahol a színész tragikus körülmények között halt meg. A Los Angelesben, a Pacific Palisades nevű városrészben található villa 8,55 millió dollárért, nagyjából 3,2 milliárd forintért kelt el úgy, hogy meghirdetve nem volt, célzottan vette meg Anita Verma-Lallian filmproducer és ingatlanfejlesztő.

Matthew Perry háza a tűz előtt

Fotó: Backgrid / Backgrid

Azonban a színész egykori otthona is a Los Angeles-i tűzvész áldozata lett, ugyanis több szoba is teljesen kiégett. A tragédiáról videófelvétel is készült, ahol jól látható, hogy ugyan a ház még mindig áll, azt teljesen beborított a füst és hamu.

Jelenlegi tulajdonosa, Anita Verma-Lallian megosztotta, hogy ingatlanügynöke, Brooke Elliott Laurinkus segített neki vigyázni a házra, így egyelőre az ingatlan nem semmisült meg.

"Szeretnénk kifejezni legmélyebb hálánkat a bátor tűzoltóknak, csodálatos szomszédainknak és az egész Palisades közösségnek a segítségükért, erejükért és támogatásukért ebben a szívszorító időszakban" - írta az Instagram-oldalán.

A Los Angeles-i tűzvész eddig nem látott katasztrófát idézett elő. A legfrissebb hírek szerint eddig 16 ember halt meg, a városban a tűz után rendszeresek a fosztogatások, több embert is letartóztattak gyújtogatás miatt. Eddig kétszer akkora terület égett lett, mint Manhattan - számolt be róla a Mirror.

Mit történt Matthew Perryvel?

Matthew Perryre Los Angeles-i otthonában a jakuzziban találtak rá, de sokáig nem lehetett tudni a halálának a pontos okát – többen ugyanis öngyilkosságnak, míg mások gyilkosságnak tulajdonították az ügyet, ám orvosszakértők később arról számoltak be, hogy a színész vérében ketamint találtak, és az végzett vele. Matthew Perry halálának ügyében eddig több embert is letartóztattak, öt embert vádolnak.