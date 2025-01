Megérkezett a lángoló Los Angelesbe a Megasztár győztese - fotók

A Megasztár hetedik évadának győztese, Gudics Máté a 40 millió forintos fődíj mellett lehetőséget nyert egy hároméves zenei képzésre, a Strand Fesztiválon való fellépésre, valamint egy Los Angeles-i dalfelvételre is – egy ideig azonban úgy nézett ki, hogy az utóbbit el kell halasztania az óriási tűzvész miatt.

Csak a múlt héten vált biztossá, hogy az énekes utazhat, legutóbb pedig már Hollywoodból jelentkezett be a Facebookon: "Hello Hollywood! Megérkeztem, minden rendben, készülünk a dal felvételére. Addig is néhány kép az utazásról és az első napomról" – írta. Nézze meg a bejegyzését!

"Szerencsére az a városrész, ahova megyünk, nem érintett, minden biztonságos, így pénteken útnak indulhatunk. Azért megnyugtató, hogy Vastag Csaba is velem jön, ő jól ismeri a környéket, és ha bármi gond lenne, biztosan talál megoldást" – mondta még az indulás előtt Gudics Máté, akivel egy kisebb stáb is utazott, kint ugyanis egy videoklipet is terveznek forgatni.