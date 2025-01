Szakított a Megasztárban megismert párjával Tóth Abigél

Szilveszterkor még a legboldogabb embernek tartotta magát a Megasztár énekesnője, Tóth Abigél, aki akkori szerelmes fotói tanúsága szerint 2025-öt még a párjával, Horváth Bence táncossal kezdte – azóta azonban már szakítottak, mint az kiderült egy friss interjúból.

"Az vicc. Nem, nem volt kamu. Őszintén, tényleg nem volt kamu, de szakítottunk. Mint mindig, ahogy az én szerencsém van a szerelemben" – mondta Tóth Abigél az M2 Petőfi TV műsorában, amikor a kapcsolatáról kérdezték.

"Megismertem egy jó fej srácot, tök aranyos volt, de az a helyzet, hogy ő márciusban utazik ki hajóra, táncolni szeptemberig. Ő inkább azon az elven van, hogy ott szeretné jobban élni az életét, nekem legalábbis így jött le.

Végül is örülök, hogy így alakult, mert úgy nem tudtam volna annyira a zenére koncentrálni.

Nyilván ha valaki bejön az életembe, és tud hozzám adni, azt elfogadom, és tudok társ lenni. De ő most nem tudott hozzám adni, mindig csak veszekedtünk a folytatás miatt. Most úgy vagyok vele, hogy jön, ami jön" – fejtette ki az énekesnő a stúdióban, ahol szakmai terveiről, a Rabmadár videoklipjéről is nyilatkozott. Nézze meg a teljes beszélgetést!