Meghan Markle és Harry herceg miatt panaszkodnak a szomszédok

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban hagyták ott az Egyesült Királyságot, és költöztek Kaliforniába. A házaspár a sztárokkal teli Montecitóban található 1600 négyzetméteres luxusrezidenciában éli mindennapjait. A páros két évvel ezelőtt 14,65 millió dollárért vásárolta meg a kilenc hálószobás, és 16 fürdőszobás birtokot, miután felhagytak a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával.

Meghan Markle és Harry herceg

Fotó: AFP

A szomszédok élete azonban teljesen felfordult a költözésükkel és többen is panaszt nyújtottak be, amiért megzavarta a pár a békés nyugalmukat. Arról számoltak be, hogy teljesen megváltoztak a körülmények a városban, olyannyira, hogy Meghan Markle és Harry herceg a helyiek szerint gazemberek. Úgy gondolják, hogy Sussexék miatt emelkedtek meg az ingatlanárak, valamint sok vendég érkezik hozzájuk, ami már nagyon zavaró. Elmondásuk alapján az ide érkezők nem tartják be a közlekedési szabályokat, elfoglalják a már amúgy is kevés parkolóhelyeket és zavarják az itt élők mindennapjait.

Meghan Markle és Harry herceg azt állították, hogy azért távoztak az Egyesült Királyságból, mert zavarta őket az, hogy egy étterembe nem tudnak úgy elmenni, hogy ne követné őket lesifotós, valamint biztonságban sem érezték magukat, azonban ez többek szerint képmutatás - számolt be róla a Mirror.

Szerintem elképesztően kétszínűek. Azért jöttek el Angliából állítólag, mert zavarta őket a sajtó, itt pedig mindent megtesznek azért, hogy bekerüljenek a sajtóba

- mesélte egy nevét elhallgató hollywoodi sztár.