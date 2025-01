A királyi család reagált Meghan Markle botrányos sorozatára

A királyi család é sHarry herceg feleségének a viszonya közel sem felhőtlen, ugyanis több konfliktus is volt közöttük. Meghan Markle új főzős sorozata hamarosan a Netflix műsorán is látható lesz, amiről a királyi család tagjainak is megvan a véleménye.

Nemrég kijött Meghan Markle sorozatának a bemutatója, amit több kritika is ért. A With Love, Meghan című dokumentumfilmben látható, amint Megan Markle lelkesen főz a konyhában, az alapanyagok egy részét, amit saját maga termeszt, azt pedig a kertjéből válogatja össze, miközben a híres barátaival beszélget. Az emberek egy része úgy véli, hogy Megan Markle semmi egyedit nem alkotott, hanem csupán példaképét, Martha Stewartot koppintotta. Meghan Markle

Fotó: Instagram.com/marklemeganoffical/ A királyi család is reagált Harry herceg feleségének új sorozatára, egy bennfentes szerint pedig nagyon örülnek Markle sikerének - osztotta meg az Express. Mindenki abban bízik, hogy sikeres lesz. Ha ugyanis így lesz, akkor nem kell majd újra kihasználniuk a királyi kapcsolataikat. Az utolsó dolog, amit bárki is szeretne, az egy újabb Tartalék, ezúttal Meghan-től - árulta el a királyi család egy közeli ismerőse. Meghan Markle egy milliárdos pár lakásában forgatott Azonban nem ez az egyetlen dolog, ami ismét rossz fényben tünteti fel Harry herceg feleségét. Kiderült ugyanis, hogy a sorozatot nem Markle otthonában forgatták, azaz ismét hazudott Sussex hercegnéja. Meghan Markle egy olyan helyet választott a forgatásra, ami két mérföldre van a 11 millió font értékű Montecito villájuktól. A több mint 8 millió dolláros birtok Montecito befolyásos Cipolla családjának a tulajdona, ahol 8 hektáros avokádóföld és citromliget is található. Tom és Sherrie Cipolla az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb párja, prominens filantrópok 20 millió dolláros ingatlanportfólióval.

