Megrázó vallomást tett volt felesége haláláról Galambos Lajos

Mint írtuk, november 28-án tragikus hirtelenséggel halt meg Lagzi Lajcsi volt felesége, Boglárka. Az asszony jó ideje nem élt együtt a trombitással, évek óta betegeskedett.

Nagyon hirtelen meghalt a volt feleségem, ami azért is érint engem kifejezetten mélyen, mert látom, hogy a gyerekek nagyon nehezen dolgozzák fel. Nem volt várható ez az esemény, nagyon hirtelen történt sajnos.

Nagybeteg volt, az orvostudomány mindent megtett, de ez egy váratlan helyzet volt. A gyerekek vitték be a kórházba, és néhány óra alatt összeomlott, tehát ez nem egy hosszú folyamat volt. A gyerekeink az utolsó pillanatig ott voltak vele, az utolsó leheletéig" - mondta a Tények Plusznak Galambos Lajos, aki teljesen összetört volt felesége halálát követően akkor is, ha már régóta nem éltek együtt. A zenész elmondása szerint a válásuk ellenére mindig is hálás volt Boglárkának a közös életükért, gyerekeikért és a sok támogatásért, amit tőle kapott a házasságuk ideje alatt.

Lagzi Lajcsi és gyerekei eddig nem igazán szólaltak meg Boglárka haláláról, a zenész most is nehezen találta a szavakat, hiszen nagyon aggódik három gyerekükért, Boglárkáért, Istvánért és Lajosért. A házi őrizetben lévő zenésznek nagyon nehéz így látni őket, ez nagyon megviseli őt.

A gyerekek ezen nincsenek túl, és mindig szóba kerül, felidézik, sztorizunk. Nem tudják feldolgozni, mert mondhatni árván maradtak, annak ellenére, hogy nagy gyerekek

- mondta.

Galambos Lajos bár gyerekei miatt aggódik leginkább, azonban őt is mélységesen megrázta az esemény, és meg is változtatta őt a tragédia, hiszen teljesen másképp gondolkodik a hatására.

Ez az esemény azért mást is felébresztett bennem, mert a családban én vagyok a következő, én megyek el legközelebb. Ez pedig nagyon sok döntésemet és gondolatomat befolyásolja

- mondta a TV2 kamerái előtt Galambos Lajos.