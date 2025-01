Megszületett Lukács Miklós kisfia

Az egykori álompár elég hamar túltette magát a váláson, hiszen mindkettejükre újra rátalált a szerelem, és mindkettejük jóval fiatalabb párt választott magának. Peller Anna, színész-énekesnő már tavaly szeptemberben egy másik férfi oldalán mutatkozott nyilvánosan, és nem is próbálta titkolni, hogy több van közöttük barátságnál. Lukács Miklósnak egy kicsit tovább tartott az ismerkedés, azonban ő is egy tőle jóval fiatalabb barátnőt talált magának, akivel szeptemberben jelentették be, hogy közös gyereküket várják.

Lukács Miklós most egy közös képet is mutatott az új családjáról, hiszen nemrég megszületett Alexával közös kisfiuk.

Szia, Nagyvilág! Máté Nataniel megérkezett. Egészségesen, vidáman, kiegyensúlyozottan, szerencsésen, 14 órányi vajúdás után itt van velünk, már most igazi férfi, a pocakban lévő jelleme idekint sem változott meg"

- írta büszkén Lukács Miklós a családi fotóhoz.