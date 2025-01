Mészáros Lili, a Next Top Model Hungary győztese: A méret a lényeg

2025 február utolsó hetében lesz a milánói divathét, amelyre a Next Top Model Hungary győztese is készül. Mészáros Lili elárulta, hogy neki is fogyókúráznia kell.

„A lehető legjobb értelemben felfordult az életem. Megjártam Athént, készülök Milánóba a Fashion Weekre. Nehéz egyébként, tartani kell a diétát. Akkora a verseny Milánóban, hogy az a minimum, hogy tökéletesen nézel ki” – mesélte Mészáros Lili a Mokkában, aki szerint nem elég a kinézet, mentálisan is erősnek kell lenni. Mészáros Lili

Fotó: TV2 Arról is beszélt a TV2 műsorát megnyerő szépség, hogy miért szeret modellkedni. „Valamiért kényelmes nekem és jól érzem magam benne. Amúgy vannak napjaim, amikor kifelé áradó személyiség vagyok, és utána öt napig úgy vagyok, hogy senki ne szóljon hozzám, egyedül kimegyek az erdőbe... Át szoktam gondolni, hol tartok, merre halad az életem. A túléléshez kell, hogy néha megálljak, megnézem, hol tartok” – árulta el. Sokan azt hihetik, hogy elég, ha jó génjei vannak egy modellnek, de fogyókúráznia kell: némi meglepetésre elárulta, hogy a műsor után még hat-hét kilót kellett fogynia. „A centi a lényeg. Vagy beleférsz a ruhába, vagy nem. Nem számít a pozitív személyiség, a strapabírás” – vélekedett. Bővebben a TV2 videójában:

