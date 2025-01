Nagy lépésre szánta el magát Mihályfi Luca és Hegyes Berci

A Dancing with the Stars című műsorból még a döntő előtt búcsúzott Mihályfi Luca, egyáltalán nem volt szomorú, ugyanis a táncos show-nak köszönheti, hogy rátalált a szerelem. Az adás utolsó perceiben kiderült, hogy a fiatal énekesnő és táncpartnere, Hegyes Berci valóban egy párt alkotnak a magánéletben is, így nem voltak alaptalanok a szerelmükről szóló pletykák.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a kiesésüket követően vallották be, hogy egy párt alkotnak

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

Szerintem reagálhatunk a pletykákra, ugyanis mi tényleg együtt vagyunk

- ismerte el Hegyes Berci a kiesésük után, majd megcsókolta Mihályfi Lucát, mire az egész stúdió üdvrivalgásban tört ki. A szerelmespár elmondta, hogy azért titkolták eddig a kapcsolatukat, mert nem akarták befolyásolni a verseny kimenetelét a magánéletükben történtekkel.

A sztárpár szerelme azóta is töretlen, sőt, egyre inkább elmélyül a kettejük kapcsolata, nemrég Kanadában jártak együtt, és a Mokka stúdiójában egyéb részleteket is elárultak a magánéletükről, valamint jövőbeli terveikről.

Jövő héttől folytatjuk a táncot egyébként, ugyanis kimaradt a Dancingből a paso doble, és Luca azt mondta, hogy nagyon szeretné kipróbálni

- magyarázta a táncos, akinek nemrég egy fellépés miatt kellett Észak-Amerikába utaznia, ahová barátnője is elkísérte, így kinn köszöntötték az újévet.

A táncon kívül a zene is összetartja őket, hiszen Hegyes Bercinek is vannak énekesi ambíciói, így Mihályfi Luca is tud segíteni abban, hogy képezze a hangját, hiszen a jövőben szeretnék egymás karrierjét is segíteni.

Hazudnék ha azt mondanám, hogy nem próbálnám ki magam egy énekes műsorban, de persze csak az én szintemen, ami nem túl komoly. Például úgy, mint Lucának a Dancing with the Stars

- mondta sejtelmesen a Mokka stúdiójában Hegyes Berci, aki talán a közelgő Nagy Duettre célozgatott, így még az is előfordulhat, hogy abban a műsorban térnek vissza együtt a TV2 képernyőjére.

A táncos azt is elárulta, hogy elég gyorsan szintet lépett a kapcsolatuk, ugyanis már együtt élnek.

Én azt mondanám, hogy mi már összeköltöztünk tulajdonképpen, csak most még nagyon sok a logisztikázás, sok csomaggal. De rajta vagyok, hogy ez megváltozzon

- mondta Hegyes Berci.