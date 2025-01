Mihályfi Luca is reagált a szakításáról szóló hírekre

A Dancing with the Stars ötödik évadának szerelmespárja a kiesésükkor árulták el, hogy valóban egy párt alkotnak, és a stúdióban heves csókot is váltottak egymással, mire a nézők hatalmas tapssal reagáltak. Hiába, hogy ezidáig nagy volt az összhang a szerelmesek között, a napokban mégis olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy megromlott a kapcsolatuk és szakítottak. Egy bulvártémákkal foglalkozó Reddit csoportban valaki azt állította, hogy Hegyes Berci már nem követi az énekesnő Instagram-oldalát, ezért azt kezdték terjeszteni, hogy biztosan szakítottak.

Először a profi táncos reagált a szakításukról szóló pletykákra, és egy összebújós, közös fotót osztottak meg Instagram-történetben, melyen a kanapén fotózták le a lábaikat, ezzel egyértelművé téve, hogy tévednek azok, akik szerint már nem alkotnak egy párt. Most a fiatal énekesnő - aki korábban azt is bevallotta, hogy Hegyes Berci az élete első nagy szerelme - is reagált a híresztelésekre, és egy romantikus idézetet tett közzé egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben.

Te mikor szerettél belém? Amikor nem tudtam melyik a te szád és melyik az enyém

- szúrta ki a Bors.