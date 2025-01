Mikes Anna megszólalt az eljegyzéséről

Mikes Anna és Krausz Gábor egy évvel ezelőtt, a Dancing with the Stars forgatásán ismerkedtek meg, kapcsolatuk pedig tovább mélyült. Sokáig tagadták, hogy egy párt alkotnak, azonban tavaly év elején színt vallották és beismerték, hogy szeretik egymást. A páros jelenleg Thaiföldön nyaral, a sztárséf szándékai pedig annyira komolyak, hogy egy több milliós gyűrűvel kérte meg a táncosnő kezét, aki igent mondott a férfinak. "Hol volt, hol nem volt…. A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben" - olvasható a bejegyzésükben.

Mikes Anna és Krausz Gábor

Fotó: Krausz Gábor/Instagram

Mikes Anna és Krausz Gábor közös nyaralásukon élvezik egymás társaságát és végre van idejük pihenni is. A Dancing with the Stars táncosnője a közösségi oldalán törte meg a csendet és szólalt meg az eljegyzéséről:

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a gratulációkat, köszönjük, hogy vagytok

- olvasható a 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban.

Mikes Anna olyan gyűrűt kapott, mint Katalin hercegné

Horváth László ékszer-specialista szerint az a gyűrű, amivel Krausz Gábor megkérte Mikes Anna kezét, az egy klasszikus british eljegyzési gyűrű.

Diana és Katalin hercegnének is nagyon hasonlóval kérték meg a kezét. Gyűrű közepében kék zafírkő látható, amit valószínűleg 18 karátos fehérarany fut körbe, ebbe fehér kerek briliáns csiszolt gyémántok találhatók, akárcsak a szárában. Hozzávetőlegesen egy ilyen ékszer egy- vagy akár több millió forintot is érhet, ez függ a zafír minőségétől és a gyémántok mennyiségétől is

– fejtette ki a HL cég ékszerspecialistája.