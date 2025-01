Mikes Anna és Keleti Andrea kapcsolatáról meglepő dolog derült ki

Nagyon sokat köszönhet Mikes Anna Keleti Andreának. Anna gyerekként Andi tánciskolájában tanult, így rengeteg közös élményük van. A két táncosnő még mindig hatalmas szeretettel és tisztelettel néz egymásra, épp úgy, mint sok-sok évvel ezelőtt.

„Anna olyan 9-10 éves volt, amikor bejött a tánciskolánkba, és már rögtön látszott, hogy egy nagyon tehetséges kislány.

Sokáig nem volt partnere és akkor mindig velem táncolt a különórán, hogy szépen fejlődjön.

Nagyon kellett vele foglalkozni, mert tudtuk, hogyha előbb-utóbb talál egy partnert, akkor mindent visz” – emlékezett vissza Keleti Andi, aki abban is nagy szerepet vállalt, hogy Anna elérje a magyar bajnoki címet.

„Andinál kezdtem el táncolni, nagyszerű tanárnő volt akkor is, és most is.

Tényleg kevés olyan versenytáncos tanárnő van, aki mögött ott van a szakmai tudás is, nagyon jó pedagógus, és sikeres volt a saját területén. Iszonyatosan motivált engem minden egyes alkalommal

. Sosem felejtettem el, ahogy a meghajlást tanította: mindig egyenes háttal és csak a fejet biccentjük” – mesélte Anna a gyermekkori élményeit.

Akkoriban azonban rengeteg más ismert táncos is megfordult Andi tánciskolájában.

Amikor Anna nálunk táncolt, akkor az enyém volt az ország legnagyobb versenytánciskolája, és jobbnál-jobb táncosok jártak hozzánk, Köcse Gyuri, Angyal András, Molnár Andi.

Aztán mióta a férjemmel gyereket vállaltunk, átmentünk egy kicsit egy másik műfajba. Társastáncot tanítunk, a férfi és a nő együtt táncolásának a hétköznapi változatát, amit bárki megtanulhat, úgy, hogy jól is érezzék magukat, és büszkék is lehessenek magukra akár egy bulin is” – mesélte Keleti, aki ugyan már elmúlt ötven, de még mindig bomba formában van.

50 éves voltam amikor úgy éreztem, hogy én most már ennek a csinos táncosnő formának a megtartásával küzdött harcomat feladom, és elkezdek úgy élni, mint egy lassan nagymama, aki sűrűn főz.

50 éves voltam amikor úgy éreztem, hogy én most már ennek a csinos táncosnő formának a megtartásával küzdött harcomat feladom, és elkezdek úgy élni, mint egy lassan nagymama, aki sűrűn főz.

Nagyon megszerettem a gasztronómiát és nagyon sokat foglalkoztam vele, minden nap főztem, és süteményeket sütöttem, sőt egész tortacsodákat készítettem. Ez bizony meglátszódott akkor a súlyomon is.

Azt gondolom, hogy Andi nem csak nekem, de mindannyiunk számára igazi példakép.

Az is, hogy bomba formában van, és egyébként amióta ismerem őt, ő mindig top formában volt. Biztos a külsőségek is számítanak, de szerintem ami ennél is fontosabb az az, ami belülről árad. Az optimizmus, a kisugárzás az igazi joker, amivel Andi rendelkezik” – mondta egykori tanáráról Mikes Anna.