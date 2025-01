Krausz Gábor képet mutatott a félmeztelen Mikes Annáról

Mikes Anna és Krausz Gábor egy évvel ezelőtt, a Dancing with the Stars forgatásán ismerkedtek meg, a próbák során kapcsolatuk egyre komolyabb lett. Sokáig tagadták, hogy egy párt alkotnak, azonban tavaly év elején bevallották, hogy szeretik egymást. A páros jelenleg Thaiföldön nyaral, a sztárséf szándékai pedig annyira komolyak, hogy egy milliós gyűrűvel kérte meg a táncosnő kezét, aki igent mondott a férfinak.

Krausz Gábor és Mikes Anna

Fotó: Mikes Anna/Instagram

A pár jelenleg is a Maldív-szigeteken nyaral és élvezik az együtt töltött pillanatok minden percét. A Dancing with the Stars csinos táncosnője az Instagram-oldalán bikiniben osztotta meg, hogy olyan dolog történt vele az elmúlt napokban, amit még a mai napig alig tud felfogni. "Hol volt, hol nem volt…. A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben" - olvasható a bejegyzésükben.

Most Mikes Anna újabb posztot tett ki, amelyben rövid videókat nézhetnek meg a követőik. Rögtön az elején az "Anna és Gábor" szöveg olvasható a homokba rajzolt hatalmas szívben, utána pedig tengerbe szaladós, biciklizős, koktélt szörcsölős, vízben henyélős életképek jönnek. Itt a poszt:

