Itt romantikázik együtt Mikes Anna és Krausz Gábor - kép

Elhagyta az országot Krausz Gábor és táncos párja, Mikes Anna, akivel 2023 vége óta alkot egy párt. A Dancing with the Stars után részt vettek az Ázsia Expresszben is, ahol szintén dobogósként végeztek, ugyanis a második helyre futottak be a végső hajszán. Számos feladatuk van egész évben, azonban nagyon odafigyelnek arra, hogy minőségi időt tudjanak eltölteni kettesben is, ezért most a Maldív-szigetekre utaztak el romantikázni, így kezdik az idei évet. Most egy közös fotóval azt is megmutatták, milyen csodálatos környezetben töltik az időt, illetve a helyszínt is elárulta, ugyanis a Raaya by Atmosphere hotelben található a szállásuk.

"The Beauty and the beach" - azaz a "gyönyörűség és a part", írta a fotóhoz a sztárséf.

A sztárpár múlt szombaton indult útnak, és másfél hétig haza sem jönnek, azonban Krausz Gábornak már komoly tervei vannak a munkát tekintve is: hamarosan új szerepben láthatjuk, ha minden összejön.

Sok minden még nem árulhatok el, de annyit igen, hogy ha hazatérünk, bedurrantjuk az új évet. Óriási terveink vannak, amiknek az egyik eleme egy saját YouTube-csatorna beindítása.

Persze a gasztronómia adja majd az alapját, de új szintre emeljük a bulit egy elképesztően jó csapattal. Természetesen vannak tévés tervek is, és már az is biztos, hogy új szállodával vagy szállodákkal bővítjük a portfóliót annál a cégnél, ahol dolgozom" - nyilatkozta Krausz Gábor még az utazásuk előtt.