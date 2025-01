Mikes Anna bikiniben osztotta meg az örömhírt - kép

Mikes Anna és Krausz Gábor egy évvel ezelőtt, a Dancing with the Stars forgatásán ismerkedtek meg, kapcsolatuk pedig tovább mélyült. Sokáig tagadták, hogy egy párt alkotnak, azonban tavaly év elején színt vallották és beismerték, hogy szeretik egymást. A páros jelenleg Thaiföldön nyaral, a sztárséf szándékai pedig annyira komolyak, hogy egy több milliós gyűrűvel kérte meg a táncosnő kezét, aki igent mondott a férfinak. "Hol volt, hol nem volt…. A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben" - olvasható a bejegyzésükben.

Krausz Gábor és Mikes Anna

Fotó: Mikes Anna/Instagram

Mikes Anna világgá kürtölte a nagy hírt

A pár jelenleg is a Maldív-szigeteken nyaral és élvezik az együtt töltött pillanatok minden percét. A Dancing with the Stars csinos táncosnője az Instagram-oldalán bikiniben osztotta meg, hogy olyan dolog történt vele az elmúlt napokban, amit még a mai napig alig tud felfogni.

Menyasszony vagyok

- írta, a kép alá Mikes Anna.

A táncosnő fotója a követői tetszését is elnyerték és nem győztek gratulálni neki.

Igen Anna. Az vagy mert a szerelem erejével minden akadályt legyőztetek! Tisztelitek egymást és sokat tesztek a kapcsolatotok érdekében, vigyáztok arra, hogy a tűz ne aludjon ki soha

- jegyezte meg egy hölgy.

Gratulálok Anna! Mindkettőtökön látszik a boldogság ereje, harmóniája!

- írta az egyik követője.

De még milyen gyönyörű menyasszony. Nagyon sok boldogságot Gáborral

- olvasható egy hozzászólás.