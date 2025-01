Fájó szívvel búcsúzik Miklósa Erika - kép

Miklósa Erika mindig is nagyon céltudatos volt, hiszen tudja a magánéletében és karrierjében is, hogy mi az, ami igazán jó neki és családjának. Még alig volt húszéves, amikor bekerült az Operába, ami kivételes volt, hiszen nem volt jellemző, hogy ilyen fiatal énekeseket felvesznek, hiszen szigorú feltételeket kell teljesíteni előtte. A művésznő azóta is oszlopos tagja a Magyar Állami Operaháznak, ahol egy szívének igen fontos darabtól, számára kedves karakterétől kellett búcsút vennie.

Miklósa Erika szabad léleknek tartja magát, tudja, mi a jó számára. Valószínűleg ezért is hozott meg egy számára igen nehéz döntést

Fotó: Origo

2025 és 1993. A két kép között 32 év van. Szinte napra pontosan annyi. 1993. január elején léptem fel először az Operaház színpadán Adélként A denevérben.

Fehér András rendezte. Később Szinetár Miklós is megrendezte Johann Strauss művét, és idővel szólt, legyek nála is Adél. Több mint három évtizedig énekeltem tehát ezt a szerepet, kisebb kihagyásokkal. Most végleg elköszönök tőle. És persze hogy fáj a szívem, hiszen imádtam ezt a bolondos lányt. De vélhetően ő is megérti, hogy el kell válnunk, nagyon sok hangidőt töltöttünk együtt. 2025. január 26-án - vasárnap - fogom utoljára játszani Adélt. Köszönök mindent a Magyar Állami Operaház munkatársainak!" - írta bejegyzésében Miklósa Erika, aki egy régi és egy új fotót is mutatott magáról, hogyan festett akkor és most Adél szerepében.