Meglepő vallomást tett győzelméről az új Miss America

Mély gondolatokat fogalmazott meg győzelméről az új Miss America, aki Alabamát képviselte a versenyen. A végső döntés január 5-én született meg, így Abbie Stockard lett a negyedik szépségkirálynő, akit Alabama államból választottak Amerika legszebb nőjévé. A 22 éves szépségkirálynő jelenleg ápolónőnek tanul az Auburn Egyetemen, gyermekgyógyászatra specializálódik, a jövőben aneszteziológus nővérként szeretne dolgozni.

Stockard 19 éves korában, még egyetemi tanulmányai elején kezdett el szépségversenyeken részt venni, elég hamar eljött számára a hatalmas siker. A lány úgy gondolja, hogy Miss America címét az égiektől kapta, hiszen a mélyen vallásos szépségkirálynő szerint küldetése van vele a világban.

Nagyon hajt a hitem. A családom által tanított erkölcs és értékek alapján hiszem, hogy minden egyes ember arra hivatott, hogy változást hozzon.”

- mondta Abbie Stockard a Fox News Digitalnak adott interjújában, melyben azt is megfogalmazta, hogy szerinte mi a feladata a jövőben.

Úgy gondolom, hogy a világunk megtört. Úgy érzem, megosztott és darabokra szakadt, és én fényt akarok benne gyújtani. Inspiráció akarok lenni, és azt akarom elérni, hogy minden egyes ember úgy érezze, hogy látják, értékelik és megbecsülik őt, mert ez az Úr akarata.”

- magyarázta a 22 éves szépségkirálynő, aki szeretne egy jobb világot, és példát mutatni az embereknek.

Abbie Stockard bár kétéves kora óta táncol, fontos számára a mozgás, mégsem a sportban képzeli el a jövőjét, hanem az egészségügyben, ez is megmutatja, hogy szeretne segíteni az embereknek. A szépségversenyben is ilyen lehetőséget látott, ezért is indult el az úton.

A Miss America cím egy erő. Ő képviseli a változást a közösségben... Azt hiszem, ezért áll fenn ez a szervezet már 100 éve”

- zárta a lapnak Miss America.