Újabb kínos botrány a Miss Universe-nél

Mint írtuk, tavaly Miss Panama, Italy Mora a Miss Universe szervezet engedélye nélkül távozott a szállodából, a felkészülési időszak alatt, és ezt nem nézték el neki. A kihágást „súlyosnak” minősítették, amely állítólag elkerülhető lett volna, ha a panamai nő jelzi és megindokolja a szándékát. Ügyével sokat foglalkozott a sajtó, a nőt kizárták a versenyből. Részletekről itt olvashat.

Miss Argentína, a Miss Universe top 12-es versenyzője

Fotó: Instagram

Most, január elején épp Miss Argentína szállította az új címlapokat azzal, hogy kritizálta a Miss Universe nemzetközi zsűrijét, a kapott ruhát és a vetélytársnőket is. Magalí Benejam szerint a top 30-ba, majd a top 12-be is olyan nők kerültek be, akik erre nem lettek volna méltók, de mégis helyet szorítottak nekik, bizonyos érdekek miatt. Arra is célozgatott, hogy valakik manipulálták a szépségversenyt, ő állítólag látta a zsűritagokon, hogy meglepődtek pár nő továbbjutásán.

Fotó: Instagram

A rivális szépségeket is emlegette, nem kedevesen, szerinte a Dominikai Köztársaság szépségkirálynője kiállhatatlan volt, Puerto Rico szépségirálynője átnézett rajta, vissza se köszönt, amúgy pedig a legrosszabb ruhát ő, azaz Magalí Benejam kapta.

A szépségkirálynő az argentínai Córdoba tartományban, Villa Maríában született, coachnak és asztrológusnak tanul. 2024-ben nyerte meg az országos szépségversenyt, így a jogot, hogy képviselje az országot a nemzetközi versenyen. Bejutott a top 12-be, ez sajnos a magyar indulónak, Kenéz Nórának nem sikerült. Róla itt talál sok képet: